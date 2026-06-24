Тренер Португалии Мартинес прокомментировал игру Роналду в матче ЧМ с Узбекистаном

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал игру капитана и нападающего команды Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 с Узбекистаном. В данной встрече Роналду оформил дубль, став лучшим футболистом игры.

— Криштиану Роналду отыграл все 90 минут. Это решалось заранее?

— Это был тяжёлый отрезок. Мы не достигли желаемого результата, вокруг команды ходило много шума — недостоверной информации и злонамеренных интерпретаций. Вместе с тем мы ощутили большую поддержку от португальцев, которые ценят сборную и воспринимают этот опыт как урок. После такого легко опустить руки, но команда, наоборот, сплотилась и показала нужный настрой. Мы были злы и переживали, но это помогло нам вырасти. Он вёл себя как образцовый капитан.

90 минут? Он интенсивно работает в клубе, имел лишь одну травму в марте. Он свеж. Управлять временем игрока нужно от матча к матчу, а не по заранее составленному плану. Его присутствие создавало проблемы сопернику. Нам нужно это использовать, — приводит слова Мартинеса Record.

Во встрече 1-го тура группового этапа турнира Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Роналду также провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. Третий матч турнира португальцы проведут с Колумбией 28 июня.