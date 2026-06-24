Англия в 13-й раз сыграла 0:0 на ЧМ, это наибольший показатель в истории турнира

Сборная Англии в 13-й раз завершила матч чемпионата мира вничью со счётом 0:0. Англичане поделили очки с национальной командой Ганы (0:0) в игре 2-го тура чемпионата мира 2026 года. Всего это 23 ничья сборной Англии на чемпионатах мира, 13 из которых со счётом 0:0. Оба показателя являются наибольшими среди всех команд в истории турнира. Об этом сообщил Opta Analyst в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.