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Сборная Ганы вошла в четвёрку команд, не пропустивших на ЧМ-2026 за два матча

Сборная Ганы вошла в четвёрку команд, не пропустивших на ЧМ-2026 за два матча
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Сборная Ганы стала четвёртой командой, которая не пропустила ни одного гола за два матча чемпионата мира 2026 года. Гана сыграла вничью во встрече 2-го тура со сборной Англии со счётом 0:0, а ранее, в 1-м туре, победила национальную команду Панамы — 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Таким образом, Гана присоединилась к сборным Мексики, Испании и Аргентины, которые по-прежнему не пропустили на чемпионате мира.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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