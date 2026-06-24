«Напомню, мы с ними дома сыграли вничью». Бубнов — после матча Узбекистана с Португалией

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился аналитическим комментарием после матча между сборной Португалии и Узбекистаном на чемпионате мира 2026 года. Встреча завершилась разгромной победой команды Роберто Мартинеса со счётом 5:0.

«Все мои прогнозы подтвердились на 100% — Узбекистан пропустил минимум три, а Роналду забил и доказал всем критикам свой класс. Узбекистан практически не владел мячом, и когда буду анализировать их игру, просто посмотрю матч как зритель — технико-тактических действий там будет минимум при огромном браке. Эта команда получила нужный опыт для дебюта на ЧМ, но из группы не выйдет, как я и предсказывал. А те, кто говорил, что наша сборная легко бы прошла группу — напомню, мы с этим Узбекистаном дома сыграли вничью», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.