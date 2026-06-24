Роналду высказался о возможном противостоянии сборных Португалии и Аргентины на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном противостоянии сборных Португалии и Аргентины на ЧМ-2026.

«Это было бы здорово, но самым важным сегодня было победить и выйти из группы, быть готовыми к следующему этапу. У нас будет тяжёлый матч с Колумбией, но важно было пройти дальше, и мы это сделали. Я помог команде, она сыграла очень хорошо, и мы идем дальше», — приводит слова Роналду A Bola.

Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0) в рамках матча 2-го тура группы K ЧМ-2026, отличившись на шестой и 39-й минутах. Всего у 41-летнего форварда теперь 10 голов на чемпионатах мира.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).