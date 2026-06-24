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Тренер Узбекистана Каннаваро отреагировал на разгромное поражение от Португалии на ЧМ

Тренер Узбекистана Каннаваро отреагировал на разгромное поражение от Португалии на ЧМ
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Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал поражение от Португалии (0:5) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Когда вы пропускаете такие ранние мячи, играть становится сложнее, но мы продвигаемся вперёд. Сейчас нужно сосредоточиться на следующей встрече, однако пропустить пять голов — это слишком много.

Я понимал, какие эмоции охватят ребят в стартовые минуты. Я пытался донести до них важность удачного начала, но против Португалии это сделать непросто. Жалко, что нам отменили гол — он мог дать дополнительный импульс.
Разница в счёте слишком велика, мы допустили и несколько элементарных ошибок. Сожалею, но в первых двух матчах турнира мы играли с Колумбией и Португалией, которые входят в двадцатку сильнейших команд мира. Для меня и для игроков это ценный опыт.

В декабре пройдёт Кубок Азии, и там мы постараемся показать своё лицо — другое лицо — участие в чемпионате мира дало нам опыт и ценности, которые могут изменить ситуацию», — приводит слова Каннаваро ANSA.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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