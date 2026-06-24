«Будем сохранять позитивный настрой». Райс — после ничьей Англии с Ганой на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ганы (0:0).

«Всегда сложно играть против команды, которая находится в обороне так глубоко, но нужно находить решения. В последние 10 минут нам не повезло, что мы не забили. У нас всё ещё есть отличный шанс возглавить группу в матче с Панамой, так что настрой у всех позитивный.

Они играли очень компактно, по схеме 5-4-1 без мяча, и у них было мало пространства, но с другой стороны, мы можем сделать больше с мячом. Нужно отдать должное Гане. Это сложная команда, и у них хорошие игроки, так что игра не могла быть лёгкой. Многие ведущие страны сыграли вничью в первом матче, поэтому нет необходимости в негативе и пессимизме. Мы будем сохранять позитивный настрой», — приводит слова Райса BBC.