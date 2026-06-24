«Где теперь все эти попугаи?» Сестра Роналду отреагировала на игру форварда с Узбекистаном

Элма Авейру, сестра звёздного португальского форварда Криштиану Роналду, отреагировала на критику в адрес футболиста после матча Португалия — Узбекистан в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча закончилась со счётом 5:0, а Роналду оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

После первого гола Элма опубликовала пост в соцсетях с фотографией Криштиану и подписью: «Он уже стар, бесполезен, только мешает. Где теперь все эти попугаи?»

Позже она сделала репост видео с послематчевым интервью Роналду и добавила: «Пусть это заставит всех умников помолчать. Заткнул попугаев на поле».

Во встрече 1-го тура группового этапа турнира Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Роналду также провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. После игры футболиста резко критиковали многие эксперты. Третий матч турнира португальцы проведут с Колумбией 28 июня.