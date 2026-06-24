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Криштиану Роналду: рано или поздно я всегда прихожу к цели

Криштиану Роналду: рано или поздно я всегда прихожу к цели
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес после разгромной победы над Узбекистаном (5:0) в матче чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Мы стали лучше, жизнь так устроена. В жизни и в матчах бывают трудности, и мы всегда хотим прогрессировать. В течении недели общественное мнение было очень сурово к нам, особенно ко мне и к тренеру. Но у меня уже 23 года профессиональной карьеры. Когда всё идёт хорошо, говорят, что Криштиану в порядке. Когда что-то не получается, говорят, что он уже старый и ему пора на пенсию. Рано или поздно я всегда прихожу к цели. Я очень верю в то, что делаю. Вся моя карьера была именно такой. Я очень счастлив. Самое главное — это команда и наше единство. Продолжаем идти вперёд!», — приводит слова Роналду A Bola.

Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана, отличившись на шестой и 39-й минутах. Всего у 41-летнего форварда теперь 10 голов на чемпионатах мира.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией, а Узбекистан сыграет с ДР Конго (оба матча состоятся 28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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