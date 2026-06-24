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Гарри Кейн высказался о своём промахе в концовке матча Англии с Ганой на ЧМ-2026

Гарри Кейн высказался о своём промахе в концовке матча Англии с Ганой на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ганы (0:0), а также высказался о своём промахе в концовке матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Конечно, мы разочарованы тем, что не выиграли матч. Мы знали, что владеем мячом очень много, но они хорошо оборонялись, играя в низком компактном блоке, что затрудняло продвижение в центре поля и на половине поля соперника. Думаю, в первом и втором таймах мы набирали обороты и создавали моменты.

Мы могли бы закончить со счетом 1:0 или 2:0 и двигаться дальше. Такой матч никогда не станет красивым из-за того, как они играли. Отдаю должное им, они хорошо оборонялись, были опасны в контратаках. В целом, мы тоже неплохо оборонялись, у них было не много шансов. Мы берём очко и двигаемся дальше.

Чего не хватило? Возможно, немного качества, но такие матчи сложные. Я играл в подобных играх, многие из нас играли в подобных матчах. Иногда нужен быстрый гол, чтобы открыть матч, чтобы соперник выходил играть, но чем дольше длится игра при счёте 0:0, тем больше они верят в себя и тем сильнее защищаются.

У нас всё ещё были шансы в конце. Я уверен, что чаще буду забивать, один из таких моментов, но я достаточно долго живу жизнью нападающего, чтобы знать, что не всегда всё получается. Я уверен в себе в девяти случаях из 10, но сегодня мне просто не повезло. Мы хотели одержать вторую победу, но этого не случилось. Но в целом мы в хорошем положении и с нетерпением ждём следующей игры», — приводит слова Кейна BBC.

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