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«Я этого не заслужил». Беллингем — о награде лучшему игроку в матче Англии с Ганой

«Я этого не заслужил». Беллингем — о награде лучшему игроку в матче Англии с Ганой
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отреагировал на признание его лучшим игроком в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ганы (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Честно говоря, я этого не заслужил. Вероятно, награда должна была достаться кому-то из этих ребят, которые так хорошо защищались. У меня было несколько моментов, но я не смог использовать их. Я благодарен всем, кто выбирал.

У Англии это своего рода лихорадка второго матча, не так ли? Выиграть первый и сыграть вничью во втором. Всё в порядке. Думаю, они играли на ничью, которая позволила бы им пройти дальше. Честь им и хвала. Они отлично справились.

О ком я думаю, когда получаю награды? О своей семье, товарищах по команде и тренере, который дал мне шанс попасть на чемпионат мира. Вероятно, я этого не заслужил, но всё равно благодарен», — приводит слова Беллингема BBC.

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