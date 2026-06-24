Тренер Англии Тухель прокомментировал неожиданную ничью своей команды в матче с Ганой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился мыслями о неожиданной ничьей команды во встрече 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ганой. Игра завершилась нулевой ничьей.

«В конце у нас было два шанса, и, возможно, мы заслужили победу. Забивать против таких команд сложно. Если не получается, матч превращается в игру на терпение. Нелегко, когда команды обороняются таким низким блоком. В первом тайме мы старались, у нас был темп, интенсивность, но мы просто не могли забить. Мы отлично справлялись с отражением их контратак. Мы были очень хороши. Вышедшие на замену игроки хорошо себя проявили. Матч против Панамы состоится через четыре дня, и мы подумаем о нём позже», — приводит слова Тухеля официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

Англия занимает первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала четыре очка за два матча. Гана также с четырьмя очками располагается на второй строчке.