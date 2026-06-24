«Я думал, он никуда и не уходил». Ибрагимович – Криштиану Роналду

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в эфире FOX Sports прокомментировал фразу португальского форварда Криштиану Роналду о том, что он вернулся.

«Это была такая игра, в которой нужно было забивать, в этом матче Португалия должна была забивать много. Что касается его заявления… Я думал, он никуда и не уходил, – не знаю, почему он говорит, что вернулся», – заявил Ибрагимович в эфире FOX Sports.

Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана и был признан лучшим игроком матча.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией, Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (оба матча состоятся 28 июня).