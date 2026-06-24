«Я думал, он никуда и не уходил». Ибрагимович – Криштиану Роналду
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в эфире FOX Sports прокомментировал фразу португальского форварда Криштиану Роналду о том, что он вернулся.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6' 2:0 Мендеш – 17' 3:0 Роналду – 39' 4:0 Нематов – 60' 5:0 Леау – 87'
«Это была такая игра, в которой нужно было забивать, в этом матче Португалия должна была забивать много. Что касается его заявления… Я думал, он никуда и не уходил, – не знаю, почему он говорит, что вернулся», – заявил Ибрагимович в эфире FOX Sports.
Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана и был признан лучшим игроком матча.
В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией, Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (оба матча состоятся 28 июня).
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