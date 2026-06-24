Тренер Ганы Кейруш поделился эмоциями от ничейного результата в матче ЧМ с Англией

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш высказался о ничейном результате в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Англии (0:0).

«Первая цель достигнута, и мы вышли в следующий раунд. Я очень горжусь тем, как наши игроки боролись на протяжении всей игры и как сильно они придерживались игрового плана. Они всегда верили в себя. Моё скромное мнение таково, что Англия может претендовать на победу на чемпионате мира. Это подарок для наших болельщиков. Это подарок для некоторых игроков, которых мы потеряли.

Так и нужно идти к победе, когда нужно защищаться, нужно защищаться. Я не могу играть самбу, когда они играют рок-н-ролл. Цель заключалась в том, чтобы завершить первый тайм, оставив английскую команду в расстроенном состоянии и без возможности обыграть нас. Именно тогда мы смогли возмужать и начать контролировать игру. Мы могли забить, но, к сожалению, не получилось. Думаю, Англия тоже могла забить, поэтому ничья была справедливым результатом.

Что это значит? Счастье. Победа — это счастье, но в данный момент победа — ничто, мы вышли в следующую стадию, что и было нашей целью», — приводит слова Кейруша BBC.