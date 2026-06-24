Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Ганы Кейруш поделился эмоциями от ничейного результата в матче ЧМ с Англией

Тренер Ганы Кейруш поделился эмоциями от ничейного результата в матче ЧМ с Англией
Комментарии

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш высказался о ничейном результате в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Англии (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Первая цель достигнута, и мы вышли в следующий раунд. Я очень горжусь тем, как наши игроки боролись на протяжении всей игры и как сильно они придерживались игрового плана. Они всегда верили в себя. Моё скромное мнение таково, что Англия может претендовать на победу на чемпионате мира. Это подарок для наших болельщиков. Это подарок для некоторых игроков, которых мы потеряли.

Так и нужно идти к победе, когда нужно защищаться, нужно защищаться. Я не могу играть самбу, когда они играют рок-н-ролл. Цель заключалась в том, чтобы завершить первый тайм, оставив английскую команду в расстроенном состоянии и без возможности обыграть нас. Именно тогда мы смогли возмужать и начать контролировать игру. Мы могли забить, но, к сожалению, не получилось. Думаю, Англия тоже могла забить, поэтому ничья была справедливым результатом.

Что это значит? Счастье. Победа — это счастье, но в данный момент победа — ничто, мы вышли в следующую стадию, что и было нашей целью», — приводит слова Кейруша BBC.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android