Шомуродов извинился перед болельщиками за поражение от Португалии на ЧМ-2026

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов извинился перед болельщиками за разгромное поражение от Португалии (0:5) в рамках 2-го туре группового этапа ЧМ-2026.

«0:5, крупное поражение. Однако мы отдали все наши силы на поле. Против таких соперников иногда мало только усилий, нужна и удача. У Португалии очень много индивидуально сильных игроков. Мы приносим извинения болельщикам за крупное поражение. Мы будем стараться хорошо подготовиться к ДР Конго. Если всё сложится хорошо, то мы выйдем на поле, чтобы их победить», – приводит слова Шомуродова upl.uz.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).