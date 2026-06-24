Босния и Герцеговина — Катар: где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026, кто покажет

Сегодня, 24 июня, состоится матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Катара. Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой (Венесуэла). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Катара занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала одно очко за два матча. Босния и Герцеговина находится на третьей строчке, заработав одно очко. На первом месте располагается Канада (4).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом (4:2 пен.).