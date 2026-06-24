«Он подведёт Португалию». Аршавин ответил на слова Роналду, заявившего, что «вернулся»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал слова нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (5:0). Футболист в этой игре оформил дубль и после финального свистка сказал: «Я вернулся».

— Криштиану, если можно так выразиться, вернулся? И окончательно ли?

— Нет, конечно, нет. Он подведет Португалию, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Во встрече 1-го тура группового этапа турнира Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Роналду также провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. После игры футболиста резко критиковали многие эксперты. Третий матч турнира португальцы проведут с Колумбией 28 июня.