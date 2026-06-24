Колумбия — ДР Конго: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026

Сегодня, 24 июня, состоится матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Колумбии и ДР Конго. Команды будут играть на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Начало игры — в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика, Пуэрта, Лерма, Арьяс, Родригес, Диас, Суарес.

ДР Конго: Мпаси-Нзо, Ван-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Капюади, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Кайембе, Бакамбу, Висса.

В 1-м туре Колумбия обыграла Узбекистан со счётом 3:1, а ДР Конго поделила очки с Португалией — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.