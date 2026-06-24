Панама — Хорватия: Будимир отличился на 54-й минуте

В эти минуты проходит матч группы L чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Панамы и Хорватии. Команды играют на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Пьером Ачо (Габон). Сборная Хорватии выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 54-й минуте нападающий сборной Хорватии Анте Будимир открыл счёт.

В 1-м туре Панама уступила Гане со счётом 0:1, а Хорватия проиграла Англии — 2:4.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.