«Аплодисментов заслуживают обе команды». Елагин — о матче Англии с Ганой на ЧМ-2026

Российский комментатор Александр Елагин высказался о ничейном результате в матче чемпионата мира 2026 года Англия — Гана (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас).

«Удивительная результативная безголевая ничья! Я уже писал, что давно не видел такой атакующей, нацеленной на ворота сборной Англии. И то, что команда Тухеля не забила – не её вина, а её беда. Впрочем, нет! Бедой назвать такую игру, пусть и без завершающего результативного удара, значит обесценить и действия англичан и, конечно же, на редкость самоотверженную, организованную и моментами мастерскую игру сборной Ганы.

Аплодисментов заслуживают обе команды. Англичане изо всех сил старались разнообразно прорвать оборону африканцев, однако те не только «не щадя живота своего» защищались, но и бросались в контратаки, держа в напряжении элитную оборону британцев. В свою очередь, оборона африканцев не была истеричной, что называется «на жилах» — нет: всё чётко, спокойно, по делу, где в этом «деле» настоящим героем показал себя 33-летний голкипер Асаре, не только умело руководивший своими защитниками, но и отразивший несколько очень сложных ударов соперника.

Да, англичанам не повезло: удар в перекладину О’Райли, удивительный промах супербомбардира Кейна, запустившего с семи метров мяч выше ворот. Такого я не помню в действиях капитана Англии, но в этом-то и заключается прелесть спорта, что явному фавориту фортуна не дала победить, поощрив самоотверженного и умелого соперника.

Тухель, конечно, найдёт изъяны, прежде всего, в атакующих действиях своих ребят, но он наверняка отметит их неукротимый дух, сумасшедшее желание поразить ворота упорного оппонента. Ну, а Кейруш, если и станет искать минусы в действиях «чёрных звёзд», то, не сомневаюсь, сделает это со счастливой улыбкой победителя, потому как мало кто верил, что ганцы устоят перед англичанами.

Два слова о судействе, вернее даже одно, ибо у меня вызвал большие сомнения эпизод с выходом один на один с Пикфордом ганского игрока и (с моей точки зрения) хоккейного приёма английского кипера – Пикфорд (как мне показалось) в мяч не играл, а намеренно врезался в корпус соперника. Не знаю. Утверждать не берусь, однако по мне – это было нарушение.

В итоге на табло красовались нули, которые после такого матча не вызывали уныния и раздражения болельщиков. А это дорого стоит!» — написал Елагин в телеграм-канале.