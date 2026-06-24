«Нам просто нужен был этот гол — всё просто». Пикфорд — о матче Англии с Ганой на ЧМ-2026

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ганы (0:0).

«Мы знали, что игра с Ганой будет сложной. Мы знали, что они будут играть в контратакующий футбол. Их было очень трудно пробить, у нас были свои шансы, и нам нужно было опасаться контратак, но это футбол, и нам нужно было забить первый гол.

Они сыграли хорошо, но мы должны быть довольны. Мы по-прежнему на первом месте в группе, теперь сосредоточимся на Панаме, чтобы возглавить группу. У Ганы есть такие игроки, как Семеньо, поэтому нужно было быть готовым к вызову. Считаю, что мне это удалось.

Мы бы очень хотели выиграть этот матч, но мы не проиграли. Это турнир, и положение на вершине группы по-прежнему в наших руках. Мы играем с разными командами, и нам просто нужен был этот гол — всё просто. Мы ограничили их возможности до минимума моментов. Нам так и не удалось забить этот гол, но это футбол», — приводит слова Пикфорда BBC.