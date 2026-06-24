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Фернандеш: нам нужен Криштиану, чтобы забивать голы

Фернандеш: нам нужен Криштиану, чтобы забивать голы
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о ценности нападающего Криштиану Роналду для сборной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Криштиану живёт ради голов, и нам нужен Криштиану, чтобы забивать голы, потому что мы прекрасно знаем, что он величайший бомбардир всех времен и тот, кто жаждет голов, а голы — это то, что он даёт команде. Мы должны стараться как можно больше снабжать мячами нападающих, не только Криштиану, но, поскольку он является нашим максимальным ориентиром в атаке, мы должны стараться изо всех сил, чтобы создавать голевые моменты, чего мы не смогли сделать в первой игре. В матче с Узбекистаном мы были более интенсивны с мячом, были более прямолийнейны, показали другую динамику, контроль», — сказал Фернандеш в эфире BeIn Sports.

Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0), в рамках матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией, а Узбекистан сыграет с ДР Конго (оба матча состоятся 28 июня).

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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