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Панама — Хорватия, результат матча 24 июня 2026, счет 0:1, ЧМ по футболу 2026

Сборная Хорватии с минимальным счётом обыграла Панаму в матче ЧМ-2026
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Завершился матч группы L чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Панамы и Хорватии. Команды играли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пьером Ачо (Габон). Сборная Хорватии одержала победу со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Будимир – 54'    

Единственный гол забил нападающий сборной Хорватии Анте Будимир на 54-й минуте.

В 1-м туре Панама уступила Гане со счётом 0:1, а Хорватия проиграла Англии — 2:4.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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