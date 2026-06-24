Сборная Хорватии с минимальным счётом обыграла Панаму в матче ЧМ-2026

Завершился матч группы L чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Панамы и Хорватии. Команды играли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пьером Ачо (Габон). Сборная Хорватии одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол забил нападающий сборной Хорватии Анте Будимир на 54-й минуте.

В 1-м туре Панама уступила Гане со счётом 0:1, а Хорватия проиграла Англии — 2:4.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.