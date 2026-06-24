Панама стала пятой командой, досрочно лишившейся шансов на выход в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Панамы лишилась шансов на выход в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года после поражения от национальной команды Хорватии в матче 2-го тура со счётом 0:1. Ранее Панама уступила сборной Ганы — 0:1. Таким образом, Панама присоединилась к национальным командам Гаити, Турции, Туниса и Иордании, которые потеряли шансы ранее.

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Хорватии Анте Будимир на 54-й минуте.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.