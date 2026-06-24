Модрич провёл 200-й матч за сборную. Лишь троим до Луки покорялась эта отметка в истории

40-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провёл 200-й матч за национальную команду. 40-летний хорват вышел в стартовом составе на матч группы L чемпионата мира 2026 года с национальной командой Панамы, которая завершилась победой «шашечных» со счётом 1:0.

Таким образом, Модрич стал четвёртым игроком в истории футбола, кому удавалось достичь отметки в 200 игр в составе сборной. Рекордсменом по количеству матчей за сборную является нападающий Криштиану Роналду, который провёл 230 игр за национальную команду Португалии. Второе место занимает форвард сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава (202). Третий — аргентинец Лионель Месси (201).

За 200 матчей за сборную Хорватии Модрич отметился 29 голами и 31 результативной передачей. С национальной командой он cеребряным чемпионом мира (2018) и бронзовым медалистом мирового первенства 2022 года.