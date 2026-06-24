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Модрич провёл 200-й матч за сборную. Лишь троим до Луки покорялась эта отметка в истории

Модрич провёл 200-й матч за сборную. Лишь троим до Луки покорялась эта отметка в истории
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40-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провёл 200-й матч за национальную команду. 40-летний хорват вышел в стартовом составе на матч группы L чемпионата мира 2026 года с национальной командой Панамы, которая завершилась победой «шашечных» со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Будимир – 54'    

Таким образом, Модрич стал четвёртым игроком в истории футбола, кому удавалось достичь отметки в 200 игр в составе сборной. Рекордсменом по количеству матчей за сборную является нападающий Криштиану Роналду, который провёл 230 игр за национальную команду Португалии. Второе место занимает форвард сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава (202). Третий — аргентинец Лионель Месси (201).

За 200 матчей за сборную Хорватии Модрич отметился 29 голами и 31 результативной передачей. С национальной командой он cеребряным чемпионом мира (2018) и бронзовым медалистом мирового первенства 2022 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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