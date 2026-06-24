Лука Модрич сыграл в 21-м матче подряд за сборную Хорватии на чемпионатах мира

40-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич выходил на поле в каждом из 21 матча национальной команды на чемпионатах мира по футболу, начиная со второго матча группового этапа против Японии в 2006 году.

40-летний Модрич вышел в стартовом составе на матч группы L чемпионата мира 2026 года с национальной командой Панамы, которая завершилась победой Хорватии со счётом 1:0. Так же хорватский полузащитник провёл 200-й матч за национальную команду.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.