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Лука Модрич сыграл в 21-м матче подряд за сборную Хорватии на чемпионатах мира

Лука Модрич сыграл в 21-м матче подряд за сборную Хорватии на чемпионатах мира
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40-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич выходил на поле в каждом из 21 матча национальной команды на чемпионатах мира по футболу, начиная со второго матча группового этапа против Японии в 2006 году.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Будимир – 54'    

40-летний Модрич вышел в стартовом составе на матч группы L чемпионата мира 2026 года с национальной командой Панамы, которая завершилась победой Хорватии со счётом 1:0. Так же хорватский полузащитник провёл 200-й матч за национальную команду.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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