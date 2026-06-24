Бубнов предположил, что было бы, если поменять Месси и Роналду местами

Бывший футболист Александр Бубнов предположил, что было бы, если бы встроить аргентинца Лионеля Месси в сборную Португалии, а португальца Криштиану Роналду наоборот — в национальную команду Аргентины.

«Для сравнения можете себе представить на минуту, если вот в эту компанию к португальцам Месси поставить, а Роналду — в Аргентину (смеётся). Месси ещё больше забьёт, а Аргентина вообще голы не будет забивать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.