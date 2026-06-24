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Стал известен лучший игрок матча между Хорватией и Ганой на ЧМ-2026

Стал известен лучший игрок матча между Хорватией и Ганой на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Панамы Кристиан Мартинес признан лучшим игроком матча группы L чемпионата мира 2026 года с Хорватией (0:1). Встреча состоялась на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пьером Ачо (Габон).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Будимир – 54'    

Мартинес, представляющий израильский клуб «Кирьят-Шмона», отыграл весь матч, ни разу не угрожал воротам соперника, пасовал с точностью 71% (24 из 34), а также совершил один отбор и выиграл одну верховую дуэль.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Панамы встретится с Англией, а национальная команда Хорватии сыграет с Ганой. Оба матча пройдут 28 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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