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Бубнов поставил оценки игрокам сборной Германии за матч ЧМ-2026 с Кот-д'Ивуаром

Бубнов поставил оценки игрокам сборной Германии за матч ЧМ-2026 с Кот-д'Ивуаром
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Бывший футболист Александр Бубнов в видео на на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру сборной Германии в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Кот-д'Ивуара. Сборная Германии одержала победу со счётом 2:1 и получила общую оценку «пять».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

По подсчётам Бубнова, национальная команда Германии за игру набрала 960 технико-тактических действий при 18% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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