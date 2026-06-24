Бубнов поставил оценки игрокам сборной Германии за матч ЧМ-2026 с Кот-д'Ивуаром

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру сборной Германии в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Кот-д'Ивуара. Сборная Германии одержала победу со счётом 2:1 и получила общую оценку «пять».

По подсчётам Бубнова, национальная команда Германии за игру набрала 960 технико-тактических действий при 18% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.