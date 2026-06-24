Тухель отреагировал на промах Кейна, который мог досрочно вывести Англию в плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал нереализованный голевой момент звёздного форварда и капитана команды Гарри Кейна в концовке встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ганой. Игра завершилась нулевой ничьей.

«Обычно для нас это стопроцентный гол. Это был большой шанс, а затем ещё одна возможность. Заслужили забить. Мы знали, что будет сложно. Они сыграли даже более оборонительно, чем в первом матче. Защищались по схеме 4-5-1. По ходу тайма мы набрали нужный темп, но не смогли получить за это награду», — приводит слова Тухеля BBC.

Самый опасный момент был у Кейна на 86-й минуте встречи, где форвард имел возможность с лёта вколотить мяч в цель с пяти-шести метров, но запустил мяч выше перекладины.

Англия занимает первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала четыре очка за два матча. Гана также с четырьмя очками располагается на второй строчке.