Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель отреагировал на промах Кейна, который мог досрочно вывести Англию в плей-офф ЧМ

Тухель отреагировал на промах Кейна, который мог досрочно вывести Англию в плей-офф ЧМ
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал нереализованный голевой момент звёздного форварда и капитана команды Гарри Кейна в концовке встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ганой. Игра завершилась нулевой ничьей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Обычно для нас это стопроцентный гол. Это был большой шанс, а затем ещё одна возможность. Заслужили забить. Мы знали, что будет сложно. Они сыграли даже более оборонительно, чем в первом матче. Защищались по схеме 4-5-1. По ходу тайма мы набрали нужный темп, но не смогли получить за это награду», — приводит слова Тухеля BBC.

Самый опасный момент был у Кейна на 86-й минуте встречи, где форвард имел возможность с лёта вколотить мяч в цель с пяти-шести метров, но запустил мяч выше перекладины.

Англия занимает первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала четыре очка за два матча. Гана также с четырьмя очками располагается на второй строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер Англии Тухель прокомментировал неожиданную ничью своей команды в матче с Ганой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android