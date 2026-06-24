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«Бесконечное наследие». Модрич получил памятную футболку после 200-го матча за Хорватию

«Бесконечное наследие». Модрич получил памятную футболку после 200-го матча за Хорватию
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40-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провёл 200-й матч за национальную команду. После встречи с национальной командой Панамы (1:0), в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, Модрича поздравили с юбилейным матчем и вручили футболку с номером 200.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Будимир – 54'    
200 матчей Модрича за сборную Хорватии

200 матчей Модрича за сборную Хорватии

Фото: Скрин с эфира матча между сборными Хорватии и Ганы

Во время вручения памятного приза все игроки сборной Хорватии облачились в футболки с цифрой 200, знаком бесконечности и фразой «Infinite legacy» (в переводе на русский язык — бесконечное наследие).

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Панамы встретится с Англией, а национальная команда Хорватии сыграет с Ганой. Оба матча пройдут 28 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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