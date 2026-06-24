«Абсолютно тухлый тренер». Губерниев сравнил Тухеля с Талалаевым после игры Англии с Ганой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на неожиданную ничью английской национальной команды во встрече 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ганой. Игра завершилась нулевой ничьей. Комментатор высмеял работу наставника англичан Томаса Тухеля, сравнив его российским специалистом Андреем Талалаевым из «Балтики».

«Тухель абсолютно тухлый тренер!!! Не Талалаев, нет!!! Нос горбинкой — хрен дубинкой!!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Англия занимает первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала четыре очка за два матча. Гана также с четырьмя очками располагается на второй строчке.