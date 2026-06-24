Тренер Хорватии Далич прокомментировал победу над Панамой в матче 2-го тура ЧМ-2026

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о победе своей команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Панамой. Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Это был тяжелый и упорный матч против опасного соперника. В первом тайме нам мало что удалось, но во втором мы играли намного лучше. Три очка, и мы все еще в игре. Были сложные моменты, нам нужна была эта победа, чтобы поднять себе настроение», — приводит слова Далича официальный сайт ФИФА.

По итогам двух матчей Хорватия с тремя очками занимает третье место в группе L. Панама замыкает таблицу, не набрав очков. Коллектив из Северной Америки лишился шансов на выход в плей-офф. Первую и вторую строчку квартета занимают Англия и Гана. У обеих команд по четыре набранных очка.