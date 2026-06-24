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«VAR еще работает на чемпионате мира?». Кейруш — о судействе в игре с Англией на ЧМ-2026

«VAR еще работает на чемпионате мира?». Кейруш — о судействе в игре с Англией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш высказался о судействе в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Англии (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 05:00 МСК
Колумбия
2-й тайм
0 : 0
ДР Конго

«VAR ещё работает на чемпионате мира? У нас вообще ещё есть VAR? У меня есть сомнения на этот счёт. Судья VAR похоже, во втором тайме ушёл в отпуск. VAR снова пошёл пить кофе. Я тоже иногда люблю выпить кофе! Это явный пенальти и красная карточка. У кого-то есть сомнения по этому поводу – или только я был на матче Простите меня за мой сарказм, но если я скажу такие вещи серьёзно, то меня накажут. Поэтому я шучу», – приводит слова Кейруша The Athletic.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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