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«Старик на костылях тащит на спине кучу дынь». Сестра Роналду — об игре форварда в сборной

«Старик на костылях тащит на спине кучу дынь». Сестра Роналду — об игре форварда в сборной
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Катя Авейру, сестра звёздного португальского форварда Криштиану Роналду, отреагировала на критику в адрес футболиста после матча Португалия — Узбекистан в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча закончилась со счётом 5:0, а Роналду оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Подождите минутку, я кое-что вам скажу. Я вижу старика на костылях, который тащит на спине кучу дынь», – написала Катя Авейру в соцсети.

Ранее другая сестра Роналду Элма Авейру также подвергла критике хейтеров игрока.

Во встрече 1-го тура группового этапа турнира Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Роналду также провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. После игры футболиста резко критиковали многие эксперты. Третий матч турнира португальцы проведут с Колумбией 28 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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