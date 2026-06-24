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Колумбия — ДР Конго: команды не открыли счёт в первом тайме

Колумбия — ДР Конго: команды не открыли счёт в первом тайме
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В эти минуты проходит матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и ДР Кого стартовал. Встреча группы K проходит на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика), главным арбитром назначен итальянец Маурицио Мариани. Счёт после первого тайма 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 05:00 МСК
Колумбия
2-й тайм
0 : 0
ДР Конго

Команды не открыли счёт в первом тайме.

В 1-м туре Колумбия обыграла сборную Узбекистана (3:1), а ДР Конго сыграла вничью с Португалией (1:1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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