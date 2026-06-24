Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после разгромной победы над Узбекистаном (5:0) во 2-м туре чемпионата мира не стал меняться футболками с игроками соперника.

Криштиану сделал дубль и был признан лучшим игроком матча. После окончания встречи Роналду отдал свою футболку Диогу Далоту, который провёл матч на скамейке запасных — также защитнику досталась капитанская повязка.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.