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Килиан Мбаппе высказался о совместной игре с Майклом Олисе за сборную Франции

Килиан Мбаппе высказался о совместной игре с Майклом Олисе за сборную Франции
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Форвард и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о совместной игре с вингером Майклом Олисе в составе национальной команды после матча 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с Ираком (3:0). Фланговый нападающий ассистировал на первый гол Мбаппе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

«С Майклом Олисе так легко играть. Он облегчает задачу, играя с поднятой головой, всегда видит мои движения. Мне нравится играть с Майклом», — приводит слова Мбаппе аккаунт журналиста Фабрицио Романо в социальной сети X.

В 3-м туре группы I французская национальная команда встретится с Норвегией (26 июня). Ирак в этот же день сыграет с Сенегалом (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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