Килиан Мбаппе высказался о совместной игре с Майклом Олисе за сборную Франции

Форвард и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о совместной игре с вингером Майклом Олисе в составе национальной команды после матча 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с Ираком (3:0). Фланговый нападающий ассистировал на первый гол Мбаппе.

«С Майклом Олисе так легко играть. Он облегчает задачу, играя с поднятой головой, всегда видит мои движения. Мне нравится играть с Майклом», — приводит слова Мбаппе аккаунт журналиста Фабрицио Романо в социальной сети X.

В 3-м туре группы I французская национальная команда встретится с Норвегией (26 июня). Ирак в этот же день сыграет с Сенегалом (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.