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«Криштиану заставляет сомневающихся замолчать». Фердинанд — о дубле Роналду Узбекистану

«Криштиану заставляет сомневающихся замолчать». Фердинанд — о дубле Роналду Узбекистану
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высмеял критику в адрес Криштиану Роналду.

Накануне, 41-летний форвард «Аль-Насра» оформил дубль за сборную Португалии в матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) и был признан лучшим игроком встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Вот что он делает! Заставляет замолчать тех, кто сомневается после прошлой недели. Не командный игрок… Ради бога! Еще один чемпионат мира, еще один гол☺️» – написал Фердинанд в соцсети X.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии сразится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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