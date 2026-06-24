«Криштиану заставляет сомневающихся замолчать». Фердинанд — о дубле Роналду Узбекистану

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высмеял критику в адрес Криштиану Роналду.

Накануне, 41-летний форвард «Аль-Насра» оформил дубль за сборную Португалии в матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) и был признан лучшим игроком встречи.

«Вот что он делает! Заставляет замолчать тех, кто сомневается после прошлой недели. Не командный игрок… Ради бога! Еще один чемпионат мира, еще один гол☺️» – написал Фердинанд в соцсети X.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии сразится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.