«Как я и обещал. Можете плакать, хейтеры». Пирс Морган — о голах Роналду Узбекистану

Телеведущий Пирс Морган призвал критиков Криштиану Роналду умолкнуть.

Накануне, 41-летний форвард «Аль-Насра» сделал дубль в первом тайме за сборную Португалии в матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) и был признан лучшим игроком игры.

«Бум! Роналду забивает. Как я и обещал. Блестящее завершение от поистине величайшего футболиста в истории. Хейтеры, можете плакать 😢 🤣», – написал Морган в соцсети X после первого гола Роналду на 6-й минуте.

После второго гола Криштиану на 39-й минуте встречи Морган вновь обратился к недоброжелателям нападающего «Аль-Насра».

«Бум! Роналду вновь забил. Ещё одно блестящее завершение от величайшего в истории. Хейтеры, тс-с-с🤫», – написал журналист в соцсети X.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.