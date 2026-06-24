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«Как я и обещал. Можете плакать, хейтеры». Пирс Морган — о голах Роналду Узбекистану

«Как я и обещал. Можете плакать, хейтеры». Пирс Морган — о голах Роналду Узбекистану
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Телеведущий Пирс Морган призвал критиков Криштиану Роналду умолкнуть.

Накануне, 41-летний форвард «Аль-Насра» сделал дубль в первом тайме за сборную Португалии в матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) и был признан лучшим игроком игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Бум! Роналду забивает. Как я и обещал. Блестящее завершение от поистине величайшего футболиста в истории. Хейтеры, можете плакать 😢 🤣», – написал Морган в соцсети X после первого гола Роналду на 6-й минуте.

После второго гола Криштиану на 39-й минуте встречи Морган вновь обратился к недоброжелателям нападающего «Аль-Насра».

«Бум! Роналду вновь забил. Ещё одно блестящее завершение от величайшего в истории. Хейтеры, тс-с-с🤫», – написал журналист в соцсети X.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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