Тренер Панамы Кристиансен высказался о матче со сборной Хорватии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Хорватией (0:1).

«Мы хорошо сыграли. Мы боролись до конца, не изменяя своим принципам, и единственное, что я могу сказать, — я горжусь своими игроками. Они отлично сыграли, мы не уступали Хорватии. Так бывает в футболе. У них был один явный момент, и они его реализовали. По правде говоря, они не создавали для нас особой опасности». Я считаю, что мы проявили мужество в этом матче, и я снова горжусь своими ребятами», — приводит слова Далича официальный сайт ФИФА.

По итогам двух матчей Хорватия с тремя очками занимает третье место в группе L. Панама замыкает таблицу, не набрав очков. Коллектив из Северной Америки лишился шансов на выход в плей-офф. Первую и вторую строчку квартета занимают Англия и Гана. У обеих команд по четыре набранных очка.