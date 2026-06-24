«Неймар может сыграть». Карло Анчелотти — о состоянии бразильца перед игрой с Шотландией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что нападающий южноамериканской команды Неймар сможет принять участие в матче 3-го тура группы C со сборной Шотландии. Встреча пройдёт в четверг, 25 июня, начало — в 1:00 мск.

«Неймар может сыграть, он отлично тренируется и готов. Я очень доволен им», — приводит слова Анчелотти аккаунт журналиста Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, из-за повреждения правой икроножной мышцы, полученного ещё 17 мая в матче за «Сантос», Неймар пропустил две первые игры на ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.