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ФИФА дисквалифицировала комментатора с чемпионата мира

ФИФА дисквалифицировала комментатора с чемпионата мира
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ФИФА приняла решение отозвать аккредитацию у парагвайского комментатора Хорхе Веры, который эмоционально отреагировал на удаление Мигеля Альмирона, об этом сообщает издание Ole.

20 июня сборная Парагвая обыграла команду Турции (1:0) во втором туре ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

В конце первого тайма арбитр Иван Бартон удалил Мигеля Альмирона, который, прикрыв рот рукой, обратился к Мерту Мюльдюру — правило об удалении за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира.

«Вор, вор, вор. Бартон, ты вор. Ты убил футбол. ФИФА, ты убила футбол. Инфантино, ты несёшь за это ответственность. Воры. Они забрали у нас игрока. Воры. ФИФА, возьми на себя ответственность за превращение футбола в этот мусор. Алехандро Домингес, как глава КОНМЕБОЛ, ты должен что-то сделать, наберись смелости, делай меньше фотографий с Инфантино. Чёртовы воры. Неужели мы должны это видеть на чемпионате мира? Это позор», – заявил Хорхе Вера в эфире.

Вскоре после этого журналист принёс извинения за сказанное, однако телеканал ABC исключил его из всех программ, посвященных чемпионату мира.

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