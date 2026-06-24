Марокко — Гаити: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026, кто покажет

25 июня состоится матч группы С чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Марокко и Гаити. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Начало игры — в 01:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Марокко занимает второе место в турнирной таблице группы С. Команда набрала четыре очка за два матча. Гаити находится на последней строчке без набранных очков. На первом место Бразилия (4), на третьем — Шотландия (3).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.