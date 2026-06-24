Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 24 июня 2026 года

В ночь с 23 на 24 июня в группах L и K прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 24 июня 2026 года:

Португалия — Узбекистан — 5:0.

Англия — Гана — 0:0.

Панама — Хорватия — 0:1.

Колумбия — ДР Конго — 1:0.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.