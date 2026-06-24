Джон Кордоба дебютировал на ЧМ-2026 в матче с ДР Конго

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба дебютировал на чемпионате мира по футболу 2026 года в матче 2-го тура группы K с ДР Кого. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, забив 17 голов за 28 матчей.

В 1-м туре Колумбия обыграла сборную Узбекистана (3:1), а ДР Конго сыграла вничью с Португалией (1:1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.