Турнирная таблица ЧМ-2026 после 2-го тура группового этапа

В ночь с 23 на 24 июня прошли последние матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирным положением национальных команд.

Турнирная таблица ЧМ-2026 после 2-го тура группового этапа:

Группа А

1. Мексика — шесть очков;

2. Южная Корея — три очка;

3. Чехия — одно очко;

4. ЮАР — одно очко.

Группа B

1. Канада — четыре очка;

2. Швейцария — четыре очка;

3. Босния и Герцеговина — одно очко;

4. Катар — одно очко.

Группа C

1. Бразилия — четыре очка;

2. Марокко — четыре очка;

3. Шотландия — три очка;

4. Гаити — ноль очков.

Группа D

1. США — шесть очков;

2. Австралия — три очка;

3. Парагвай — три очка;

4. Турция — ноль очков.

Группа E

1. Германия — шесть очков;

2. Кот-д`Ивуар — три очка;

3. Эквадор — одно очко;

4. Кюрасао — одно очко.

Группа F

1. Нидерланды — четыре очка;

2. Япония — четыре очка;

3. Швеция — три очка;

4. Тунис — ноль очков.

Группа G

1. Египет — четыре очка;

2. Иран — два очка;

3. Бельгия — два очка;

4. Новая Зеландия — одно очко.

Группа H

1. Испания — четыре очка;

2. Уругвай — два очка;

3. Кабо-Верде — два очка;

4. Саудовская Аравия — одно очко.

Группа I

1. Франция — шесть очков;

2. Норвегия — шесть очков;

3. Сенегал — ноль очков;

4. Ирак — ноль очков.

Группа J

1. Аргентина — шесть очков;

2. Австрия — три очка;

3. Алжир — три очка;

4. Иордания — ноль очков.

Группа K

1. Колумбия — шесть очков;

2. Португалия — четыре очка;

3. ДР Конго — одно очко;

4. Узбекистан — ноль очков.

Группа L

1. Англия — четыре очка;

2. Гана — четыре очка;

3. Хорватия — три очка;

4. Панама — ноль очков.