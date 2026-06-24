В ночь с 23 на 24 июня прошли последние матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирным положением национальных команд.
Турнирная таблица ЧМ-2026 после 2-го тура группового этапа:
Группа А
1. Мексика — шесть очков;
2. Южная Корея — три очка;
3. Чехия — одно очко;
4. ЮАР — одно очко.
Группа B
1. Канада — четыре очка;
2. Швейцария — четыре очка;
3. Босния и Герцеговина — одно очко;
4. Катар — одно очко.
Группа C
1. Бразилия — четыре очка;
2. Марокко — четыре очка;
3. Шотландия — три очка;
4. Гаити — ноль очков.
Группа D
1. США — шесть очков;
2. Австралия — три очка;
3. Парагвай — три очка;
4. Турция — ноль очков.
Группа E
1. Германия — шесть очков;
2. Кот-д`Ивуар — три очка;
3. Эквадор — одно очко;
4. Кюрасао — одно очко.
Группа F
1. Нидерланды — четыре очка;
2. Япония — четыре очка;
3. Швеция — три очка;
4. Тунис — ноль очков.
Группа G
1. Египет — четыре очка;
2. Иран — два очка;
3. Бельгия — два очка;
4. Новая Зеландия — одно очко.
Группа H
1. Испания — четыре очка;
2. Уругвай — два очка;
3. Кабо-Верде — два очка;
4. Саудовская Аравия — одно очко.
Группа I
1. Франция — шесть очков;
2. Норвегия — шесть очков;
3. Сенегал — ноль очков;
4. Ирак — ноль очков.
Группа J
1. Аргентина — шесть очков;
2. Австрия — три очка;
3. Алжир — три очка;
4. Иордания — ноль очков.
Группа K
1. Колумбия — шесть очков;
2. Португалия — четыре очка;
3. ДР Конго — одно очко;
4. Узбекистан — ноль очков.
Группа L
1. Англия — четыре очка;
2. Гана — четыре очка;
3. Хорватия — три очка;
4. Панама — ноль очков.