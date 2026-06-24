Шотландия — Бразилия: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

В ночь с 24 на 25 июня состоится матч 3-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Шотландии и Бразилии. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики. Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko.

После двух туров группы C сборная Бразилии набрала четыре очка и занимает первое место. Шотландия с тремя очками располагается на третьей строчке. На втором месте находится Марокко (4), на четвёртом — Гаити (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.