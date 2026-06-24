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Чехия — Мексика: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Чехия — Мексика: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет
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В ночь с 24 на 25 июня состоится матч 3-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Чехии и Мексики. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра выступит Яэль Фалькон Перес из Аргентины. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Чехия — Мексика в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.

После двух туров группы А сборная Мексики набрала шесть очков и занимает первое место. Мексиканцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Чехия с одним очком располагается на третьей строчке. На втором месте находится Южная Корея (3), на четвёртом — ЮАР (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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