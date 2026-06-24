Чехия — Мексика: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

В ночь с 24 на 25 июня состоится матч 3-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Чехии и Мексики. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра выступит Яэль Фалькон Перес из Аргентины. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko.

После двух туров группы А сборная Мексики набрала шесть очков и занимает первое место. Мексиканцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Чехия с одним очком располагается на третьей строчке. На втором месте находится Южная Корея (3), на четвёртом — ЮАР (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.