Сборная Колумбии с минимальным счётом обыграла ДР Конго в матче ЧМ-2026

Завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и ДР Конго. Встреча группы K прошла на стадионе «Акрон» в Сапопане, Мексика. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с итальянцем Маурицио Мариани. Сборная Колумбии одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил колумбийский защитник Даниэль Муньос на 76-й минуте.

После 2-го тура сборная Колумбии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы К. На второй строчке расположилась Португалия с четырьмя очками. ДР Конго с одним очком занимает третье место, национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня), а Узбекистан сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.